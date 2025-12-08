Il bel gioco accompagnato dalla forza collettiva può essere devastante, ed è quello che ha dimostrato la Virtus Rosarno. La compagine amaranto infatti, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, annichilisce la Reggioravagnese nel big match di alta classifica con un deciso 4-0. Una squadra carica quella amaranto, che si è isolata dal resto del mondo e ha giocato a sua partita, non guardando oltre il novantesimo. Partita sempre in gestione e sbloccata da Staropoli mentre, nella ripresa, arriva l'ondata con Condemi, De Marco e Leirosa. Un successo che permette alla formazione di mister Graziano Nocera di sorpassare proprio la Reggioravagnese e piazzarsi al terzo posto.

Parla Nocera

Nel post partita si è espresso proprio il tecnico Nocera, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Un risultato importantissimo al cospetto di una squadra forte e che conosce bene questo campionato. Una vittoria importante e soprattutto voluta. Diciamo che è stata una partita bella e giocata a viso aperto, dove noi siamo riusciti a capitalizzare quanto creato. Noi stiamo facendo il nostro in questo campionato e posso dire che stiamo facendo abbastanza bene, a parte qualche svarione domenicale, e siamo in linea con la tabella di marcia». Una sorta di ripartenza stagionale per la compagine amaranto: «Nell'ultimo periodo continua Nocera - abbiamo cambiato tanto, con diversi profili che sono andati via e dunque ci stiamo riorganizzando e non è facile trovare subito il giusto assetto».

Obiettivo Coppa Italia

Una vittoria che fa da antidoto a quella che è l'imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti contro la Deliese: «Certamente vorremmo centrare la finale, così come vorrà centrarla la Deliese. Sarà sicuramente una partita aperta e una battaglia dove noi cercheremo di conquistare l'ultimo tassello della competizione».