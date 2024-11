Terzo posto nella regular season e semifinale play off: una stagione storica per il Soriano. Una mentalità vincente, però, insegna che si deve subito chiudere il capitolo vecchio e pensare a quello nuovo ed è proprio ciò che sta facendo il club rossoblù. Le ambizioni di certo non sono ridimensionate, con la dirigenza che non pensa solo al mercato (tra rinnovi e acquisti) ma anche al rinforzo dell’assetto societario.

Ultimo, in ordine cronologico, è l’ingresso di Mimmo Vissicchio nelle vesti di direttore tecnico. Una ventata di esperienza e competenza quella dello stesso Vissicchio come testimonia il suo curriculum sportivo, ricco di venti anni sui campi di calcio e con una piccola parentesi anche nella pallavolo. Inizia nel 2002 nell’US Pizzo, poi l’ingresso nel volley dove ha affrontato il campionato di B2 e, successivamente, il ritorno nella rinominata Real Pizzo. Continua a leggere su IlVibonese.it