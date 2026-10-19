La favola sportiva della Domotek Volley Reggio Calabria continua. L’appetito vien mangiando ed il primo successo storico in Serie A2 Credem Banca è palpitante e meraviglioso.

Klemen Sen eletto MVP della sfida, la new entry Bragatto gioca una super partita ma il capolavoro è tutto il collettivo, guidato da Antonio Polimeni, allenatore dell’anno nella categoria inferiore che lancia la sfida al piano di sopra.

La “matricola” Domotek Volley firma il colpo di giornata e vince all’esordio al tie-break sul campo della quotata Abba Pineto.

Un segnale forte, d’impulso e di carattere, per un roster rinnovato ma con un cuore amaranto che vuol dire tenacia ed atteggiamento mai arrendevole.

Domenica prossima, alle ore 16 al PalaCalafiore, arriverà la Consoli Sferc Brescia, un buon modo per accogliere i pallavolisti amaranto: in questa occasione il pubblico di Reggio Calabria riceverà il premio Kirk Kilgour, come miglior pubblico del campionato di A3 dell’anno scorso.

I sestetti

Saitta in campo dal primo minuto. De Santis libero. Boiko opposto, Lazzaretto e Sen schiacciatori con Bragatto e Presta centrali.

Catone, Di Silvestre, Licek, Van Den Dries, Copelli e Compagnoni per i locali.

La cronaca

PRIMO SET - Due a zero secco per i ragazzi di Mister Polimeni.

Poker di punti e sorpasso dei locali. Reggio la impatta nuovamente con un ottimo gioco a muro.

Di Silvestre riporta in vantaggio Pineto.

Gli amaranto impattano e sorpassano: Di Silvestre ancora lui per il 6-6.

Tanto equilibrio ed errori reciproci.

Licek manda avanti i locali di due punti.

Boiko non perdona da opposto e la Domotek non molla (11-10).

Pregevole Di Silvestre per il 12-10.

Compagnoni sale in cattedra con un doppio punto ed allungo concerto per Pineto.

Si galvanizza l’Abba che vola sul 16-11.

Reggio, nelle criticità, si affida ancora una volta ad Enrico Lazzaretto che realizza un gran punto confermato dal video-check e si supera poco dopo a muro. Il contro break arriva fino al 16-14 provocando il time-out dei locali.

Bellissimo il batti e ribatti.

Bragatto impatta con un gesto tecnico bellissimo.

Boiko rimanda in vantaggio gli amaranto.

Dopo un video-check Reggio vola sul 19-21.

Klemen Sen realizza il 20-22 ad alta quota. Il muro di Boiko è imperioso(20-23). Il punto che porta al primo set point è una mancina micidiale di Boiko. Al servizio la Domotek però lo spreca (22-24). Sen chiude il set, con un nuovo colpo da maestro.

SECONDO SET - Ottima la partita di De Santis che non può nulla sulla botta fortissima di Van Des Dries per il 3-4 di inizio di secondo set. Tanto equilibrio fino al 7-7. Reggio vola avanti dopo un errore al servizio di Licek. Van Des Dries impatta.

Reggio la ribalta ancora con Sen in evidenza. Vattovaz è l’uomo della svolta per i locali che recuperano ancora.

Pineto rialza la testa, stavolta reagendo nel momento più difficile del secondo set. Sotto 18-17 dopo il punto dell’ex Luca Presta, l’ABBA trova la reazione con un match in crescendo di Riccardo Copelli al centro – quattro punti nel set e suoi il 19-19 e il 20-20 – ma anche con l’inserimento incisivo in partita di Gianluca Loglisci in posto quattro. La banda biancoazzurra trova il primo e pesantissimo punto sul 22-21, sorpasso che Pineto manterrà solido sino a fine set. Da segnalare anche l’ingresso di Vattovaz per Van den Dries nel ruolo di opposto sul 8-10. Tornando alla cronaca, l’errore di Boiko – servizio a rete e tre errori totali in battuta per l’ucraino – ed il mani out di Loglisci conducono il parziale sul 24-22. Ancora Boiko, questa volta in attacco e col pallone che tocca l’antenna, per il punto che vale il 25-22 e rimette i giochi in equilibrio.

TERZO SET - La Domotek risale in cattedra: onnipresente in difesa e cinica in fase d’attacco, bene orchestrata dalla mente e dalle giocate di Saitta. L’ace di Sen – prestazione monstre dello sloveno con 33 punti complessivi – vale il 12-9 ospite. Lo schiacciatore sloveno offrirà una prova prodigiosa con 11 punti totali nel solo terzo parziale. Coach Cezar Douglas le prova tutte sul fronte adriatico: dentro Candeli per Compagnoni, in campo anche la diagonale Ribecca-Van den Dries per Catone e Vattovaz. L’opposto belga trova il 14-13 che accorcia le distanze, ma la direzione del set resta chiara: Presta mette a terra la palla del 18-14, poco più tardi Bragatto mura Di Silvestre (20-14). Pineto molla la presa, Reggio Calabria gioisce e vola sull’uno a due.

QUARTO SET. Gara lunghissima e palpitante. I biancoazzurri vincono 25-22, decide il muro di Copelli – ultimo dei quattro collezionati dall’ABBA in questo set – su Iervolino dopo il servizio di Paolo Di Silvestre. Ma ad incarnare la svolta è il ritorno in campo di Van den Dries, autore di un set da 7 punti col 60% di efficacia. I biancoazzurri offrono anche un ace di Catone e reggono all’urto del ritorno ospite nel finale, dal 23-18 al 23-22. Di Copelli, però, il muro che spedisce tutto al tie break.

TIE BREAK - La maratona del Pala Volley Santa Maria va alla Domotek Reggio Calabria. Anche il quinto set tiene fede ai precedenti: servono i vantaggi, reiterati sino al 20-18, per chiudere il match. A decidere è il muro di Bragatto, autore di una super partita con 7 muri totali, ma la Demotek aveva dato una prima sterzata già poco prima, annullando due match point di Pineto (dal 14-12 al 14-14), per poi girare dalla propria parte l’inerzia della porzione decisiva

Abba Pineto-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

(22-25,25-22,17-25,25-22,18-20)

Abba:Copelli 9, Catone 1,Butti,Vattovaz 8,Licek 12,Di Felice,Di Silvestre 14,Santi Bortolottio,Compagnoni 4,Candeli, 4Van Der Dries 19,Loglisci 9,Ribecca,Calonico.

Domotek:De Santis,Bruno,Presta 3,Asteriti,Saitta 1,Bragatto 11,Buzzi,Laganà,Boiko 223,Iervolino 1,Favretto,Lazzaretto 16,Sen 32,Bonanno.All Antonio Polimeni Ass Paolo Zambolin