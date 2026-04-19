Traguardo storico per il club di Praia a Mare e Tortora. Il successo in trasferta della squadra guidata da Salvatore Viscardi rende incolmabile il vantaggio sulle inseguitrici, a due giornate dal termine

Il Praiatortora conquista con due giornate d’anticipo la matematica promozione in Serie D. La squadra tirrenica, allenata da Salvatore Viscardi, si è imposta sul campo dell’Isola Capo Rizzuto vincendo 1-0 nella 28esima giornata del campionato di Eccellenza, centrando così il salto nella massima serie del calcio dilettantistico italiano.

Un traguardo storico per il club che rappresenta i comuni di Praia a Mare e Tortora, al termine di una stagione condotta con continuità. Il successo esterno di oggi pomeriggio si è rivelato decisivo per blindare il primo posto e rendere incolmabile il vantaggio sul Trebisacce.

Grande soddisfazione per il tecnico Viscardi, protagonista di un’annata vincente alla sua prima esperienza sulla panchina del Praiatortora, dopo aver guidato il Rende e fatto da secondo a Claudio Morelli in Serie D con il Sambiase. Subentrato la scorsa estate ad Alberto Aita, il giovane allenatore ha saputo dare continuità al percorso di crescita avviato nelle stagioni precedenti.

Proprio sotto la gestione Aita, infatti, il club aveva centrato la vittoria del campionato di Promozione A nella stagione 2022-2023, seguito da un positivo piazzamento in Eccellenza e dal successo nella Coppa Italia Dilettanti 2024-2025.

La promozione in Serie D rappresenta dunque il coronamento di un ciclo costruito nel tempo, con il Praiatortora che ora si prepara ad affrontare una nuova sfida nel panorama nazionale del calcio dilettantistico.