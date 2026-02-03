Diciannove giornate del campionato di Promozione B in archivio ma è ancora molto serrata la lotta per la vetta. Scivolato via anche questo weekend calcistico, eccolo raccontato dalla redazione sportiva di LaC News24 attraverso la consueta top 11. Questa volta a prendersi la panchina della settimana è Panarello, allenatore dell'Ardore che rilancia le Aquile piegando Sc Soverato nello scontro diretto e tornando in lizza per i primissimi posti.

La difesa

Nel 3-4-3 di base la porta è custodita da Iozzi dell'Atletico Maida, che abbina vittoria e clean sheets nel difficile match contro il Val Gallico. Difesa a tre composta da Grande, sempre dell'Atletico Maida che è andato anche in gol, e poi da due pilastri difensivo come Manelli e Napoli rispettivamente di Deliese e Gioiosa Ionica.

Il centrocampo

Le due mezzale di centrocampo sono Carrizzo dello Sporting Polistena e Mollica dell'Africo mentre, sulle corsie laterali, sprintano Boccalini del Gioiosa Ionica (in gol contro la Bovalinese) e Milara che in pochissimo tempo si è preso l'Ardore (sei gol in cinque giornate per lui).

L’attacco

Si arriva così all'attacco che vede innanzitutto la bella doppietta di Rechichi, in forza allo Sporting Polistena, ma non è da meno la prestazione di Gallo che è tra i volti principali della rincorsa alla salvezza del Melito. Il Capo Vaticano ha trovato il suo trascinatore ed è Carmelo Corrao.