Non un semplice motoraduno ma un’esperienza affascinante tra le alture della Sila a fare da cornice. Evento nato per caso ed oggi secondo solo al più celebre che si svolge nella foresta bavarese

Una sfida off-limits per audaci che non temono il gran freddo silano. Un evento unico nel suo genere nel Meridione d’Italia. Il più al su d’Europa. E’ il SilanTreffen made in Calabria, cugino dell’Elefantentreffen, il più celebre e longevo motoraduno che si tiene vicino a Solla, nella foresta bavarese.

Un’esperienza a 360 gradi

I chilometri da percorrere, si macinano per raggiungere il luogo e non una volta raggiunto: l’esperienza ha inizio nel momento in cui si stacca la chiave dal cruscotto. Si abbraccia la natura restando fermi, solo un gran fuoco a smorzare le rigide temperature della notte silana. Momenti di convivialità e aggregazione in cui ci si raccontano storie di vita e di moto, accompagnate da un buon bicchiere di vino e da un gran cielo stellato.

Molte sono le riviste di settore che hanno decantato ciò che si è creato, quel semino piantato quasi per gioco sulle rive d’un lago ha messo profonde radici. L’evento è alla sua quinta edizione, ha raggiunto un buon grado di maturità e si è ritagliato, ormai, il suo spazietto nel panorama motoradunistico italiano.