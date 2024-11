È attiva da oggi, e fino alle ore 18 del 14 marzo 2022, la piattaforma per accedere ai contributi per lo svolgimento sul territorio regionale di eventi legati a competizioni sportive agonistiche e non professionistiche.

Saranno venti le domande finanziate in tutta la regione, suddivise nelle cinque province: 3 saranno i progetti finanziati a Catanzaro, 7 a Cosenza, 2 a Crotone e Vibo Valentia e 6 a Reggio Calabria, con una dotazione finanziaria totale di due milioni di euro.

La Regione, in accordo con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico, «prevede - si legge in una nota - la concessione di contributi per lo svolgimento sul suo territorio di eventi legati a competizioni sportive agonistiche e non professionistiche che dovranno consentire di trasmettere e diffondere l’ispirazione di un viaggio in Calabria, alla (ri)scoperta di luoghi e scorci unici e inaspettati, capaci di destare stupore, meraviglia e “amore” per la bellezza. La manifestazione, inoltre, dovrà saper creare interconnessioni con il territorio, accrescendo la competitività dei luoghi ospitanti e favorendo la diffusione della brand identity territoriale.

Lo scopo dell’avviso è quello di favorire la nascita di un calendario, annuale e/o pluriennale, di grandi eventi sportivi agonistici non professionistici, sì da creare un palinsesto unico e integrato di “grandi eventi”, che concorra attivamente alla ripartenza e al rilancio del sistema turistico-culturale calabrese. Tali eventi/manifestazioni risultano particolarmente idonei alla diversificazione e conseguente destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale, perché, grazie all’elevata capacità di attrazione e alla notevole flessibilità, possono rivolgersi a target ampi ed eterogenei, possono anche coinvolgere la comunità locale».



Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina del bando QUI