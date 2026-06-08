Per tutta la mattinata i visitatori potranno visitare gratuitamente l'esposizione della Coppa dei Campioni allestita all'interno del Museo del Cedro. L'ingresso sarà libero, consentendo a famiglie, giovani e sportivi di vivere un'esperienza a stretto contatto con uno dei simboli più iconici del calcio mondiale

Sabato 13 giugno 2026 Santa Maria del Cedro ospiterà la leggendaria Coppa dei Campioni, il trofeo più prestigioso del calcio europeo, nell'ambito della manifestazione "Evento Champions League" organizzata dal Milan Club "Riviera dei Cedri" con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro.

La giornata rappresenterà un'occasione unica per ammirare da vicino e fotografare il celebre trofeo che ha accompagnato le imprese del Milan e delle più grandi squadre del panorama calcistico internazionale.

L’esposizione al Museo del Cedro

L'iniziativa prenderà il via alle ore 10 al Museo del Cedro, all'interno di Palazzo Marino, dove sarà presentato il libro "125 Top gol del Milan" del giornalista sportivo e scrittore Luca Serafini. All'incontro parteciperanno importanti rappresentanti del mondo rossonero, tra cui il presidente dell'Associazione Italiana Milan Club (AIMC), Giuseppe Munafò, e il consigliere nazionale AIMC Vincenzo Trovesi.

Per tutta la mattinata i visitatori potranno visitare gratuitamente l'esposizione della Coppa dei Campioni allestita all'interno del Museo del Cedro. L'ingresso sarà completamente libero, consentendo a famiglie, giovani e sportivi di vivere un'esperienza a stretto contatto con uno dei simboli più iconici del calcio mondiale.

Cibo, arte e sport

Nel pomeriggio la manifestazione si trasferirà a Grisolia, nelle sale del Cormorano Resort & Spa, dove è previsto un pranzo conviviale accompagnato da intrattenimento musicale dal vivo. I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di prendere parte a una speciale sessione fotografica dedicata, realizzando il proprio scatto ricordo accanto al prestigioso trofeo.

Il programma si concluderà nel tardo pomeriggio con i saluti istituzionali e i ringraziamenti finali, al termine di una giornata che si preannuncia all'insegna della passione rossonera, della cultura sportiva e della condivisione.