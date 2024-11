Si è tenuto in mattinata l'incontro a Cosenza tra la Soprintendenza, il Comune e il Crotone Calcio incentrato sul futuro dell'attuale stadio in previsione della realizzazione del nuovo

Come annunciato ieri pomeriggio dal presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna, si è tenuto questa mattina a Cosenza l'incontro tra Comune, club rossoblu e Soprintendenza Archeologica incentrato sullo stadio Ezio Scida ed il nuovo impianto sportivo che Comune e Società intendono realizzare. All'incontro con il dottore Mariano Bianchi della Soprintendenza, hanno partecipato il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore all'Urbanistica Salvatore De Luca, l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda ed il presidente del Crotone Gianni Vrenna.





Un incontro – secondo una nota dell'ente comunale - che segna un dialogo importante tra le parti durante il quale sono state esplicitate le proposte che l'amministrazione e il club rossoblu stanno mettendo in campo per la realizzazione della nuovo impianto sportivo. È stata evidenziata inoltre la volontà specifica di realizzare un nuovo stadio destinato ad ospitare le gare casalinghe degli squali che si pone come modello anche per rilanciare l'intera area dove sarà ospitato, e allo stesso tempo base per ottenere la proroga della concessione attualmente in essere per l'utilizzo dello stadio Ezio Scida nelle more della realizzazione del nuovo impianto. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni ai massimi livelli istituzionali.





«Stiamo facendo il massimo, in sinergia con l'F.C. Crotone e con tutte le realtà istituzionali del territorio – ha dichiarato a margine il sindaco Pugliese - per consentire alla città di avere uno stadio moderno, ospitale e allo stesso tempo per garantire il futuro immediato del prossimo campionato della nostra squadra come auspicano tutti i calorosi sportivi crotonesi e l'intera comunità cittadina. Nella Soprintendenza abbiamo trovato un interlocutore attento».