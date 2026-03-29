Il giovane pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha trionfato a Suzuka nel terzo appuntamento del Mondiale. Alle sue spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone di Formula 1 e diventa leader del Mondiale Piloti. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, dopo una gara dai mille volti decisa anche da una safety car a metà gara che ha aiutato proprio l'italiano.

Alle sue spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, che si prende un terzo posto da urlo resistendo agli attacchi di George Russell, quarto. Quinto Hamilton, che controsorpassa Norris all'ultimo giro.