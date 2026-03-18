Per entrare al 'Ceravolo' e al 'San Vito-Gigi Marulla' basterà scaricare il biglietto gratuito su ticketing.figc.it. Italia in campo mercoledì 25 marzo contro l'Ungheria, sabato 28 contro la Slovacchia e martedì 31 contro la Turchia

Radunata in questi giorni a Novarello , la Nazionale Under 19 è pronta per la fase élite di qualificazione all'Europeo, decisiva per un posto nella fase finale in programma dal 28 giugno all'11 luglio a Galles. L'entusiasmo della Calabria per trascinare la squadra di Alberto Bollini, attesa a Catanzaro e Cosenza : la prima partita contro l'Ungheria di mercoledì 25 alle ore 17 e la terza di martedì 31 alle 15 contro la Turchia si giocherà allo stadio ' Nicola Ceravolo ', mentre la seconda contro la Slovacchia si giocherà sabato 28 alle 17 allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza. Le tre gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC.