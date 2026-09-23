L’ esterno di Africo racconta il percorso che lo ha portato alla maglia dell’Italia: «Se sono qui è anche grazie al Catanzaro». E sul ct dell’U21 Baldini: «Ha creduto nei giovani»

Da Catanzaro alla Nazionale, passando per il Napoli e la Champions League. La parabola di Costantino Favasuli racconta il nuovo corso del calcio italiano. A 22 anni, il terzino calabrese è tra i volti della generazione al centro del progetto azzurro e uno dei punti di riferimento dell'Under 21 di Silvio Baldini. «L'aria sta cambiando», dice Favasuli in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. «In Serie A stanno giocando molti più giovani rispetto al passato. I giovani italiani sono forti, bisogna solo farli giocare. Ci sono tanti ragazzi di valore anche in Serie B che meritano opportunità».

L'esterno azzurro non dimentica le proprie origini e attribuisce al Catanzaro un ruolo importante nel suo percorso: «Se sono qui è anche grazie al Catanzaro. Abbiamo vissuto momenti bellissimi e siamo cresciuti tanto, sia come calciatori sia come persone. Oggi ritrovare tanti ex compagni in Nazionale fa capire quanto quell'esperienza sia stata importante». Nel percorso della nuova Italia, Favasuli sottolinea anche il ruolo di Silvio Baldini, che ha scelto di puntare su diversi giovani dell'Under 21. «Per noi è stato incredibile. Nessun altro allenatore probabilmente avrebbe fatto una scelta così coraggiosa. Lui crede tantissimo nei giovani e lo trasmette ogni giorno. Quando parla riesce a entrare dentro di noi, ci spinge a credere nei nostri sogni. È un uomo incredibile, oltre che un allenatore molto forte».

Secondo il laterale azzurro, la scelta di Baldini ha contribuito a modificare la percezione del valore dei giovani italiani: «Ci ha dato fiducia e ha dimostrato che il giovane italiano può essere protagonista. Sta emergendo una generazione forte e sono convinto che possa dimostrarlo ancora di più nei prossimi anni». Poi c'è il presente, rappresentato dal Napoli, un approdo che Favasuli definisce «un sogno». «Me lo sto godendo, però è soltanto un punto di partenza. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e adesso devo continuare a migliorare».

Tra le figure chiamate ad accompagnarlo nella crescita c'è Massimiliano Allegri: «Mi sta già dando tantissimo. È un allenatore vincente, con una mentalità che posso solo cercare di assorbire. Da uno come lui bisogna soltanto imparare». Nonostante un avvio di stagione complicato, Favasuli guarda con fiducia al futuro del Napoli: «Abbiamo avuto un calendario difficile e anche diversi infortuni. Sono convinto che dopo la sosta la squadra dimostrerà il proprio valore. Il gruppo è fortissimo e arriverà dove merita».