Il Crotone rischia una penalizzazione nella prossima stagione per il mancato rispetto di alcune scadenze federali. A comunicarlo è il presidente Gianni Vrenna, che in una nota ufficiale parla di «grande rammarico» per una situazione che si verifica per la prima volta dopo circa quindici anni.

«Non siamo riusciti a rispettare alcune delle scadenze federali del mese», spiega Vrenna, ricordando come le difficoltà fossero già state illustrate nel corso della conferenza stampa di dicembre, con particolare riferimento «alle ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria sull’accesso al credito bancario».

Il club, in quella circostanza, era riuscito comunque a evitare sanzioni grazie a un intervento straordinario per reperire le risorse necessarie. «Questa volta, a causa di molteplici impedimenti, non siamo riusciti a compiere lo stesso passo», aggiunge il presidente, sottolineando che la decisione sarà ora rimessa agli organi di giustizia sportiva della FIGC.

Secondo quanto riferito, è «verosimile» che la squadra parta con una penalizzazione nella prossima stagione. Nonostante ciò, la società assicura il massimo impegno per risolvere le criticità nel più breve tempo possibile.

«Auspico che tutto l’ambiente resti unito e compatto – conclude Vrenna – così da ritrovare la stabilità necessaria per superare questo momento delicato e avviare un nuovo percorso virtuoso».