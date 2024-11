Dopo il Ko casalingo rimediato ieri contro la Gelbison, la società lametina ha ufficializzato l'esonero del tecnico. Squadra momentaneamente affidata all'allenatore in seconda ma potrebbe arrivare Campilongo

Ad Alessandro Erra è costata cara la sconfitta contro la Gelbison, rimediata dal Lamezia Terme nel turno infrasettimanale valido per la settima giornata del campionato di Serie D. L'allenatore dei giallobù è stato infatti esonerato dalla società del presidente Felice Saladini. L'ufficialità è arrivata direttamente dal sodalizio lametino che ha pubblicato poco fa il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale. Al momento panchina affidata al secondo Lio ma tra i tecnici papapili per l'incarico il nome caldo è quello di Salvatore Campilongo, ex Cavese e con trascorsi anche sulla panchina della Vibonese.

«Il Lamezia Terme comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Alessandro Erra. La guida tecnica della Prima Squadra sarà momentaneamente affidata all’allenatore in seconda, mister Tony Lio. Il Lamezia Terme ringrazia Alessandro Erra per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali».