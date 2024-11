O nel turno infrasettimanale o nel prossimo week.-end la promozione in massima serie sarà aritmetica. Nella città pitagorica non si aspetta altro. Cesena il secondo match ball. Potrebbe bastare anche un pareggio. Ecco perchè

La festa promozione è stata solo rinviata. Il pari con lo Spezia ha strozzato in gola la parola serie A ai tifosi del Crotone ma ha avvicinato ulteriormente i pitagorici allo storico risultato. Pescara, Bari e Trapani non hanno mollato e allora tutto si deciderà in questo turno infrasettimanale o al massimo nel prossimo week-end.

L’anticipo di Cesena è il secondo match ball. La gara interna di sabato contro il Como quella della festa vera e propria. Il Crotone ha dalla sua i 14 punti di vantaggio sul Bari, i 15 sul Trapani ed i 16 sul Pescara.

Per anticipare i caroselli al termine della giornata numero 37 ai rossoblu basterebbe anche un pareggio in terra romagnola. Ovviamente le tre dirette concorrenti, in campo 24 ore dopo, dovrebbero perdere.

Incastri che porterebbero così i rossoblu a +15 sul Bari con 15 punti a disposizione. Condizione sufficiente per volare in serie a considerata la doppia vittoria negli scontri diretti con i pugliesi. È chiaro, con un successo a Cesena tutto sarebbe più facile e Bari e Trapani potrebbero anche pareggiare.

Se invece dall’Emilia Romagna il Crotone dovesse tornare con nulla in mano, c’è sempre il jolly Como all’Ezio Scida da sfruttare.