Nella tredicesima giornata i rossoblù rimontano due volte con Marcelinho ma crollano nel finale: Lamas sfrutta il powerplay e consegna la vittoria agli ospiti
Nell'ultima partita dell'anno solare, valida per la tredicesima gionata del campionato di Serie A, ripresa dalle telecamere di Sky Sport e sostenuta da un pubblico fantastico, accorso in gran numero al palazzetto, la Pirossigeno Cosenza viene battuta dalla Global Work Capurso. Dopo aver riequilibrato il risultato due volte con Marcelinho, i lupi subiscono nel finale la rete decisiva di Lamas che permette agli ospiti di portare a casa l'intera posta in palio.
La cronaca
Primo tentativo della Pirossigeno: è Arrieta al minuto 2 ad impegnare Micoli in una parata a terra. Passano in vantaggio gli ospiti allo scoccare del quarto minuto di gioco: azione irresistibile dell'ex Pedrinho che regala un assist prezioso a Garofalo che gonfia la rete. L'occasione per il pari arriva al settimo sugli sviluppi di una combinazione tra Bissoni e Arrieta che porta al tiro quest'ultimo, attento Micoli a respingere di piede. Pochi secondi dopo altra chance per i padroni di casa, ancora per Arrieta, che a porta sguarnita, incredibilmente, fallisce il bersaglio.
E' un monologo dei lupi ma la palla proprio non vuole entrare. Succede nuovamente sul tap in quasi a botta sicura di Marcelinho che finisce incredibilmente al lato. Ci si mette anche la sfortuna: al 17' il sinistro al volo di Fantecele si stampa sul palo. Nulla può Micoli poco dopo sulla puntata ravvicinata di Marcelinho, che imbeccato alla perfezione da Arrieta, fa esplodere il PalaPirossigeno siglando il gol del pari. Si fa vedere il Capurso a questo punto con il destro di Pedrinho disinnescato da Parisi. E' l'ultima occasione della prima frazione di gioco, che si chiude sul risultato di parità.
Il secondo tempo si apre con il nuovo vantaggio firmato dai pugliesi con il diagonale preciso di Perri. La Pirossigeno potrebbe riequilibrare subito il risultato ma Micoli si oppone a Fantecele. Si salva ancora il portiere ospite sul bolide di Arrieta destinato in fondo al sacco. Ci pensa però Marcelinho, ancora lui, a siglare il 2-2. Con questo gol il bomber rossoblù va in doppia cifra. Pericolosi gli ospiti al 12' con l'azione insistita di Grandinetti che costringe Parisi alla parata di piede.
Sul capovolgimento di fronte Marcelinho, a tu per tu con Micoli, non riesce a trovare il pertugio giusto. Al 15' il vantaggio rossoblù sembra cosa fatta ma sulla sforbiciata volante di Bissoni si salva Micoli con un intervento di puro istinto. Rischiano grosso i ragazzi di Paniccia sul sinistro angolato dell'ex Grandinetti che colpisce in pieno il palo. Con la Pirossigeno sbilanciata per la presenza del powerplay arriva la beffa a firma di Lamas che con la porta sguarnita trova il gol del definitivo 2-3.
Il tabellino
PIROSSIGENO COSENZA-GLOBAL WORK CAPURSO 2-3 (pt 1-1)
COSENZA: Parisi, Bavaresco, Marcelinho, Vavà, Arrieta. De Brasi, Adornato, Marchio, Bissoni, Lo Cicero, Saponara, Fantecele. All. Paniccia
CAPURSO: Micoli, Ique, Perri, Lamas, Giannattasio. Lisco, Garofalo, Dammacco, Pedrinho, Nitti, Grandinetti, Petronella. All. Squillace (Chiaffarato squalificato)
ARBITRI: Marco Moro di Latina, Ugo Ciccarelli di Napoli, Vincenzo Cannistrà di Catanzaro. CRONO: Giovanni Loprete di Catanzaro.
MARCATORI: 04'00" pt Garofalo (CA), 17'28" pt e 04'05" st Marcelinho (CO), 02'32" st Perri (CA), 18'41" st Lamas (CA)
NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaPirossigeno di fronte a circa 800 spettatori. Ammoniti: 13'47" pt Dammacco (CA), 05'27" st Ique (CA).