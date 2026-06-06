Si entra nel vivo della stagione. La Redel Viola si prepara ad affrontare il primo atto della serie di finale play-off che vale la promozione in Serie B Nazionale. Dall’altra parte del tabellone, un avversario di caratura storica:e la Città è chiamata a rispondere presente.

A pochi giorni dalla palla a due, abbiamo incontrato il capitano, Manu Fernandez.

«Abbiamo fatto tanta strada per stare dove volevamo. Però adesso viene la cosa più bella. Ci aspettiamo un palazzetto pieno, con tanta gente che venga a vederci. Noi siamo carichi e pronti. Vogliamo fare una bella partita di pallacanestro contro Avellino, che pure ha fatto i suoi meriti per stare in finale. E vogliamo vincere.

Il pubblico si sta riempiendo, per fortuna. C’è tanto bisogno di loro. In questi play-off, col correre delle partite, è venuta ancora più gente. E noi abbiamo sentito tanto questo calore. Per questa finale non vediamo l’ora di arrivare in questo palazzetto bellissimo e vedere tutta la nostra gente che ci seguirà. Alla fine è una finale play-off per andare in B nazionale. Sappiamo che Reggio vuole vedere questo tipo di partite e anche noi le vogliamo vivere».

Reggio Calabria e Avellino. Due piazze che hanno scritto pagine importanti del basket italiano, entrambe con trascorsi nella massima serie. E la Scandone, lo ricorda Fernandez, non è certo una matricola.

«Avellino ha fatto tantissimi anni di Serie A, vincendo anche titoli. È una squadra forte, preparata. L’avversario è di tutto rispetto: lungo, navigato, con tanti giocatori fuori categoria. Rispettiamo assolutamente i nostri avversari, hanno un grande roster e hanno meritato di volare in finale, ma anche noi vogliamo vincere. Sappiamo quali sono le nostre forze e daremo tutto. Prepareremo bene la partita per provare a fare le cose che ci servono per vincere questa serie».