Strutture prese d’assalto. L’estate è dietro l’angolo e si punta a cancellare i “peccati” di Natale e Pasqua. Vietate però le scorciatoie. Ecco i consigli degli esperti

Che invidia. Diciamocelo pure. Rosichiamo di brutto quando entrati con la nostra bella pancetta in palestra siamo circondati dagli "uomini da sudore" tutto l’anno. Fatti di muscoli e ghisa. Manubri e bilancieri. Per loro le feste non sono mai arrivate. Di panettoni e più recenti colombe e uova di Pasqua neppure l’ombra sui loro fisici scolpiti. Beati. Perché noi comuni mortali di dolciumi da festività ne abbiamo ingeriti parecchi e in vista della famigerata prova costume non ci resta che correre ai ripari ed iniziare al più presto la nostra sfida quotidiana con maniglie dell’amore e bilancia. Per fortuna o sfortuna (dipende dai punti di vista) non siamo soli e allora scarpe da tennis, asciugamano e tutti su tapis-roulant, cyclette ed attrezzi vari. L’estate sta arrivando. Anche in Calabria strutture prese d’assalto. Si punta ad eliminare i chili di troppo nel minor tempo possibile

Vietate le scorciatoie

Come sempre, in caso di dieta, si ricorda sempre di agire con buon senso: chi è sovrappeso fa bene a intraprendere un appropriato stile alimentare che gli permetta di perdere peso. Evitare diete squilibrate che promettono miracoli, ma che possono compromettere gravemente la salute. L'unico modo per riuscire a perdere seriamente peso è un ritorno «all'antica»: mangiare meno grassi e fare più sport, metodi vecchi e collaudati che danno un taglio salutare a rotolini, colesterolo e trigliceridi.

Basta davvero poco per raggiungere l’ obiettivo

Fondamentale l’affiancamento di esperti soprattutto per chi non fa esercizio da tanto tempo e si è messo in testa di perdere un po’ di chili. Quindi, non resta che affidarsi agli istruttori, dotarsi di buona volontà, spirito di sacrificio, un’alimentazione equilibrata e anche per noi sarà un’estate tonica. Auguri.