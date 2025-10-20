Un pilota italiano torna a bordo della Ferrari in Formula 1. E sarà Antonio Fuoco, pilota calabrese di Cariati, a prendere il volante della SF-25 nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico, in programma venerdì 24 ottobre. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi dai canali ufficiali della Scuderia Ferrari, che ha confermato l’impegno del driver calabrese nel corso della sessione inaugurale del weekend di gara.

Fuoco, impegnato nel programma Endurance del Cavallino e reduce dai successi ottenuti nel Mondiale WEC con la Ferrari 499P, salirà sulla monoposto numero 44 di Lewis Hamilton, rimasto ai box in ossequio al regolamento che impone ai team di far girare un rookie per almeno quattro FP1 nel corso della stagione.

Per il pilotaclasse 1996 di Cariati si tratta di un ritorno simbolico al mondo della Formula 1, ma con un valore speciale perchè sarà infatti la sua prima partecipazione ufficiale a un weekend iridato, dopo anni di lavoro come collaudatore del team di Maranello. Fuoco è parte del progetto Ferrari dal 2015 e ha contribuito allo sviluppo delle monoposto di questi anni, oltre a essere protagonista nel programma endurance con il team ufficiale.

Il suo nome è legato al trionfo nella 24 Ore di Le Mans 2024 con l’equipaggio numero 51, un risultato che ha consolidato la sua reputazione come uno dei piloti italiani più affidabili e tecnicamente preparati.

La Ferrari arriva alla tappa messicana dopo il podio di Charles Leclerc ad Austin e il quarto posto di Hamilton, risultati che hanno riportato fiducia all’interno del box. A Città del Messico, sul circuito intitolato ai fratelli Rodríguez, toccherà dunque ad Antonio Fuoco rappresentare l’Italia e il talento calabrese in un palcoscenico di assoluto prestigio.