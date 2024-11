Un nome, un destino: Fuoco, come la passione calabra che, oggi più che mai, arde per la Rossa di Maranello. In casa Ferrari, infatti, è giornata di prove sul circuito di Barcellona.



Ma non sono soltanto Sebastian Vettel e Charles Leclerc a guidare i gioielli. A prendere momentaneamente il posto di Leclerc sulla SF90 è Antonio Fuoco, pilota della Ferrari Driver Academy, classe 1996, da Cariati, nel Cosentino.



In pista da quando aveva 4 anni, Antonio non è la prima volta che guida una Formula 1: è successo già nel 2015 a Spielberg e nel 2016 ancora a Barcellona, sempre come collaudatore. E chissà che un giorno non possa diventarne il pilota ufficiale. La Calabria ci spera.