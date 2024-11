È Lando Norris a vincere il Gran Premio di Singapore di Formula Uno. Il pilota britannico della McLaren conquista così la doppietta gara-pole nella diciottesima prova del Mondiale precedendo sul traguardo il campione del mondo Max Verstappen su RedBull e l'australiano Oscar Piastri terzo con l'altra McLaren.

Male in tutto il weekend in questa prova del Mondiale la Ferrari. Un fine settimana in cui la scuderia del Cavallino Rampante non è mai riuscita tempi ed affidabilità. Chiude al quinto posto Charles Leclerc, dietro a George Rossell su Mercedes autore di una bella rimonta. Settimo l'altro ferrarista, Carlos Sainz.

Max Verstappen nella classifica mondiale limita i danni conquistando 20 punti e perdendo solo cinque punti dal rivale della McLaren. L'olandese è in testa con 331, secondo Norris con 279 punti, terzo Leclerc con 245, quarto Piastri con 237, quinto Sainz con 190 punti, sesto Hamilton con 174, settimo Russell con 155 e ottavo Perez 144.