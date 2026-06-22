La finestra che si chiuderà il 15 luglio potrebbe riservare novità sul piano societario. Il termine per l'iscrizione è fissato al 20 luglio, mentre il campionato inizierà il 13 settembre

Il conto alla rovescia per la stagione 2026-2027 del calcio dilettantistico calabrese è ufficialmente iniziato. Il Comitato regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti nei giorni scorsi ha fissato date e scadenze che segneranno le prossime settimane, particolarmente decisive per le società di Eccellenza, il massimo campionato regionale.

La Coppa Italia regionale aprirà la nuova annata il 30 agosto, mentre il campionato di Eccellenza scatterà domenica 13 settembre. Prima, però, le società saranno chiamate a completare tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'iscrizione al torneo. Le domande di iscrizione ai campionati di Eccellenza e Promozione potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale federale dal 7 al 20 luglio. Una finestra temporale ristretta che, come ogni estate, rappresenta uno snodo fondamentale per definire il quadro delle partecipanti alla stagione.

Particolare attenzione è rivolta anche alle operazioni straordinarie previste dalle Norme Organizzative Interne della Figc. Il Comitato ha infatti ricordato che le richieste relative a cambio di denominazione, cambio di sede sociale, fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda devono essere depositate sul portale Anagrafe Federale entro il 15 luglio 2026.

Per quanto riguarda il solo cambio di denominazione, la procedura richiede l'approvazione tramite verbale di assemblea straordinaria e deve essere perfezionata entro la stessa scadenza del 15 luglio. Dopo tale termine non sarà più possibile avviare l'iter per la stagione sportiva 2026-2027.

Le prossime settimane, dunque, non saranno importanti soltanto per il mercato e la programmazione tecnica. Prima ancora che il pallone inizi a rotolare, il calendario federale impone una serie di passaggi amministrativi destinati a incidere sulla composizione definitiva dell'organico dell'Eccellenza calabrese. Con la scadenza del 15 luglio per le eventuali modifiche societarie e quella del 20 luglio per le iscrizioni, il quadro del massimo campionato regionale dovrebbe assumere contorni più definiti già nella seconda metà del mese, a meno di sviluppi dell'ultima ora che potrebbero prolungare l'attesa degli appassionati.