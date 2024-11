Enorme soddisfazione in casa Vibo C5, alla fine del quadrangolare “Futsal sotto l’albero” che ha visto scendere in campo oltre i padroni di casa, anche il Bovalino C5, il Catanzaro Futsal e il Reggio F.C. E’ stata una serata di ottimo futsal (nonostante il Natale ed i panettoni), anche in virtù delle qualità tecniche delle squadre in campo, che non si sono per nulla risparmiate facendo divertire il pubblico presente. Per la cronaca la vincitrice è stata il Bovalino C5 che in finale ha superato ai rigori il Vibo C5 per 2-0, mentre il terzo posto è andato al Catanzaro Futsal che ha avuto la meglio con il risultato di 3-2 sul Reggio F.C.

«Siamo soddisfatti – dichiara il Presidente De Siena- della bellissima serata trascorsa con amici, dove l’intento era quello di passare una giornata insieme scanbiandoci auguri di buon anno. Ma tralasciando questo, devo dire con orgoglio che i veri protagonisti della serata sono stati i ragazzi del “BovalinoC5 Smile” e del “Lucky Friends” di Lamezia che hanno dato vita ad un incontro di solidarietà. E’ stata un’enorme soddisfazione vederli giocare con tanto entusiasmo, ed esultare ad ogni rete come i loro idoli della serie A».