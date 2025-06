Il Cetraro non fa il passo più lungo della gamba, ben sapendo come le attese saranno tante in vista del prossimo torneo di Serie B.

La squadra di futsal si sta godendo il riposo meritato dopo aver vinto i playoff nazionali, la società invece sta progettando il futuro con grande determinazione. Lo sa bene Salvatore Imperatore, il vice presidente resta sempre concentrato insieme alla dirigenza sulle sorti della Duelle, una squadra che sta diventando sempre più un patrimonio della città.

Cetraro sarà sempre più unita intorno al roster, che sarà allenato da coach Marco De Marchi dopo l’addio a Fabio Cipolla. Una scelta che Imperatore commenta così: «Come nuovo tecnico abbiamo scelto il meglio, un uomo umile, professionista di valore assoluto. I suoi traguardi parlano chiaro, in ultimo è da elencare una pagina leggendaria con la Nausicaa dove con dei ragazzi portati dall’under alla prima squadra è riuscito, ormai due stagioni fa, a fare il triplete vincendo campionato, coppa e supercoppa. E visto che noi puntiamo a fare crescere i ragazzi, pensiamo che lui sia l’uomo giusto che possa fare da collante tra under e prima squadra».

La formazione della Duelle Cetraro, che ha vinto i playoff nazionali

Sistemata la panchina resta la sicurezza di dover affrontare la Serie B con nuovi stimoli, e anche qualche colpo di categoria non guasterebbe: «Stiamo lavorando per i nuovi acquisti, sicuramente abbiamo un ottimo gruppo di base, una grande squadra per affrontare la categoria. Sicuramente il mister sta valutando i nuovi profili che servono per rafforzare la squadra. Da parte nostra, il gruppo societario è rimasto unito e compatto con l’apertura a nuovi soci sostenitori che credono nel progetto».

Imperatore ha confermato come ci saranno delle prossime iniziative per coinvolgere maggiormente i tifosi, annunciando come la Duelle Cetraro dedica uno staff tecnico con master di livello Uefa futsal B per gli under, in modo da far crescere i ragazzi del territorio con costanza. Sia quelli già legati alla maglia nonché quelli che potrebbero arrivare prossimamente, cercando i futuri protagonisti dell’under 19. Misurarsi in un contesto extra locale è un obiettivo particolarmente caro ad Imperatore e alla società: «Il prossimo 4 luglio, all’impianto “Grosso” di Cetraro Marina, avremo uno stage con selezione degli under 19, che concentrerà le categorie che vanno dall’anno 2005 all’anno 2010. Apriamo le porte ai talenti, crediamo nei ragazzi e investiamo nei loro sogni».