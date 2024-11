È la seconda Pasqua condizionata dalla pandemia con le consuete tradizioni del periodo limitate dalle norme anti contagio. Non mancano però i gesti di solidarietà ed in questi giorni ne sono arrivati tanti dal mondo dello sport. La società del Soriano (Eccellenza calabrese), ad esempio, ha voluto essere vicina ai pazienti di una Rsa donando loro delle uova di Pasqua; la Pirossigeno Città di Cosenza, protagonista nel campionato di A2 di calcio a 5, ha invece donato delle derrate alimentari destinate ad oltre 70 famiglie.

C’è poi stato anche un derby di solidarietà che si è giocato tra Futsal Polistena e Bovalino dove a vincere sono state entrambe le società.

Il Polistena (secondo nel campionato di A2 di futsal) si è recato a fare visita ai ragazzi ospiti presso la “Comunità Luigi Monti e le suore della SS Carità” passando infine dall’ “Associazione il Samaritano”, per donare delle colombe pasquali. La società reggina ha voluto in questo modo lanciare un messaggio teso “all’aggregazione giovanile e all’inclusione sociale”.

Una visita all’unita operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Locri, invece per il Bovalino calcio a 5. Gli amaranto, freschi della matematica salvezza conquistate in A2 hanno donato a bambini e ragazzi ricoverati in reparto uova di Pasqua, e a medici e infermieri, la maglia ufficiale della squadra.«Era una visita importante che volevamo realizzare a tutti i costi - dice il presidente del Bovalino Scordino - finalmente e con grande piacere, abbiamo potuto cogliere l’opportunità di rendere visita a questo reparto che ci sta molto a cuore e come abbiamo potuto vedere è ben organizzato, curato e ben diretto dal personale infermieristico e medico. Il nostro impegno sul territorio è stato ed è sempre improntato alla massima collaborazione per lo sviluppo e la crescita della locride»