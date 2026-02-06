Nel match della 18esima giornata di Serie A2 Élite, i reggini recuperano due reti negli ultimi minuti e conquistano un punto che vale oro nella lotta playoff

La Cadi Antincendi Futura strappa un pareggio dal sapore di vittoria e resta in piena corsa per la zona playoff. Nella 18esima giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5, i reggini impattano 2-2 contro l’Academy Pescara al Palattinà, rimontando due gol negli ultimi istanti di gara.

Partita intensa e tattica, con difese protagoniste e poche occasioni nitide nel primo tempo. La Futura va vicina al vantaggio con una traversa di Humberto Honorio, mentre gli abruzzesi si rendono pericolosi con alcune iniziative di Baiocco e Scarinci. Si va al riposo sullo 0-0, con un sostanziale equilibrio.

Nella ripresa il Pescara sblocca il risultato al 9’ con Masi, abile a finalizzare su palla inattiva. I calabresi provano a reagire, ma faticano a superare l’esperta retroguardia ospite. Nel finale, con la Futura schierata in power play, arriva anche il raddoppio abruzzese: a 1’50’’ dalla sirena il portiere Modesti segna a porta sguarnita da campo a campo.

Sembra finita, ma la squadra di Martino e Honorio non molla. A 1’23’’ dal termine Pizetta accorcia le distanze con una conclusione dalla distanza, riaccendendo il Palattinà. All’ultimo assalto, con Kadu inserito per il tutto per tutto, arriva l’incredibile pareggio: a otto secondi dalla fine il giovane brasiliano trova il 2-2 che fa esplodere il pubblico.