Un palazzetto tirato a lucido, prestazioni convincenti, entusiasmo crescente. La città di Cetraro sta avendo nella Duelle un punto di riferimento importante nel corso di questa stagione, le ottime prestazioni in Coppa Calabria e la testa nel campionato di Serie C1 lo confermano ampiamente. Una squadra compatta e coesa in campo, e se vogliamo ancora di più fuori dal rettangolo di gioco: la società ha impostato questa stagione al meglio per sognare concretamente in grande.

Il vicepresidente Salvatore Imperatore ha spiegatoal nostro network quali siano i propositi dell’intero gruppo: «I ragazzi stanno lavorando per migliorare le proprie qualità tecniche e metterle a disposizione del gruppo per affrontare le sfide che ci attendono. La nostra società opera costantemente in modo esemplare come staff dirigenziale, ogni membro svolge il proprio ruolo con dedizione e competenza, contribuendo al successo complessivo della squadra».

La passione che traspare a Cetraro è evidente, dando a ogni elemento del direttivo un ruolo concreto in questa stagione. Non ci sono figure che stanno nell’organigramma lì per onor di firma, quanto persone concentrate sul miglioramento costante della società, Imperatore conferma come si guardi in avanti con fiducia, senza nascondere le ambizioni: «La nostra forza risiede nell’essere un gruppo coeso e determinato, capace di migliorare continuamente e di mantenere un atteggiamento positivo e proattivo, senza farsi coinvolgere da energie negative. I nostri progetti a medio termine si concentrano sull’obiettivo ambizioso di vincere il campionato di Serie C1, per poi affrontare un campionato di Serie B da protagonisti. Il nostro approccio realistico e ben radicato ci permette di pianificare con cura ogni passo, tenendo i piedi saldi a terra, e lavoriamo a testa bassa».

Primeggiare sulle altre compagini non sarà comunque semplice: «Fino ad ora abbiamo incontrato squadre – continua – in partite con tanto agonismo, ma la nostra squadra si è calata bene in questa realtà e al momento abbiamo risposto bene. Dobbiamo continuare così».

Il percorso al momento fa sognare i tifosi del Pala Giordanelli, a loro è rivolto l’appello di Imperatore: «La gente di Cetraro è davvero incredibile e sta facendo la differenza in questa stagione! Da quando abbiamo aperto il Palazzetto notiamo come sia sempre pieno, e l’energia che il nostro pubblico ci trasmette è fenomenale. Parte dei tifosi ci segue persino nelle trasferte, dimostrando un sostegno incondizionato che ci rende immensamente orgogliosi. Gli ultras Testematte ci accompagnano ovunque andiamo e sono una colonna portante del nostro successo. Il pubblico è attivo, partecipe e ci fa sentire tutto il calore e l’affetto che ci trasmettono. Il loro supporto è un elemento cruciale che ci motiva a dare sempre il massimo in campo».