Sconfitta casalinga per la Pirossigeno Cosenza nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. L'Active Network espugna il PalaPirossigeno per tre reti ad una. Partita in perfetto equilibrio fino a pochi secondi dallo scadere con Curri che aveva risposto nel primo tempo al vantaggio di Lo Cicero. In coda le reti di Cesaroni e ancora di Curri che regalano il successo ai laziali.

La cronaca

La prima conclusione pericolosa la effettuano gli ospiti con Cesaroni al secondo minuto. Il 19 dei laziali manda la palla fuori non di molto. Sul capovolgimento di fronte passano in vantaggio i lupi: Marcelinho regala a Lo Cicero un pallone da spingere solo in rete e il laterale siciliano non si fa pregare. Poi tocca a Parisi sfoderare due grandi parate in rapida successione su Ferretti e Curri per mantenere invariato il punteggio. L'occasione per il raddoppio capita all'undicesimo sui piedi di Fantacele, che da buona posizione manda la sfera di poco sopra la traversa. Distrazione della difesa rossoblù che lascia solo soletto Curri a due passi dalla linea di porta e il 10 ospite firma così il punto del pareggio. Al 15' gran numero di Fantecele che si beve l'avversario con una finta e calcia di prima intenzione, fuori di un soffio. Si va al riposo sul punteggio di 1-1.

Il secondo tempo si apre con un grande riflesso di Parisi sul bolide ravvicinato di Ferretti. Rispondono i lupi con il solito Marcelinho: il goleador verdeoro si gira e calcia in un attimo, attento Perez a deviare in corner. Chance per i lupi all'undicesimo: Bissoni salta netto un avversario e crea la superiorità numerica, assist per Marcelinho che prova a sorprendere Pereza con una scivolata da terra ma l'estremo difensore ospite chiude lo specchio della porta. La dea bendata non assiste certo la Pirossigeno stasera: Marcelinho trova l'angolo giusto ma il palo gli nega la gioia del gol.

Il capocannoniere rossoblù è scatenato e ci prova ancora due volte ma sulla sua strada trova un Thiago Perez superlativo. Sesto fallo fischiato contro i padroni di casa al 16'. Al tiro libero va Cesaroni, Parisi risponde presente e sventa il pericolo. Altro tiro libero a poco più di un minuto dallo scadere. Stavolta alla battuta va Salamone ma Parisi dice ancora di no. Purtroppo per i lupi non sono gli ultimi pericoli del match perchè l'Active va a segno due volte con Cesaroni e Curri nel corso dell'ultimo minuto di gara e porta a casa i tre punti.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-ACTIVE NETWORK VITERBO 1-3 (pt 1-1)

COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Trentin, Vavà, Saponara. All. Paniccia

ACTIVE: Thiago Perez, Curri, Ferretti, Cesaroni, Salamone. Mazza, Cossalter, Brescolini, Ugherani, Block, Degan, Zizzo. All. Monsignori

ARBITRI: Emilio Romano di Nola, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia, Giovanni Loprete di Catanzaro. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 02'09" pt Lo Cicero (C), 11'18" pt e 19'12" st Curri (A), 18'48" st Cesaroni (A)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaPirossigeno di fronte a circa 500 spettatori. Ammoniti: 15'19" pt Block (A), 17'40" pt Trentin (C), 01'07" st Thiago Perez (A), 02'08" st Lo Cicero (C), 18'48" st Marcelinho (C), 18'48" st Vavà (C). Espulso: al 18'48" st per proteste Presta (vice allenatore Cosenza).