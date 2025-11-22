Al cardiopalma il successo della Pirossigeno Cosenza, che conquista tre punti di platino superando in rimonta la Came Treviso nella nona giornata del campionato di Serie A di futsal. Botta e risposta in apertura di match: a Japa Vieira replica Marcelinho. Poi grande equilibrio fino a 50 secondi dalla fine, quando una splendida azione corale regala a Bavaresco la possibilità di far esplodere il PalaPirossigeno. Termina 2-1 per il quintetto di Paniccia, tripudio sugli spalti.

La cronaca

Pronti via e la Came passa subito con un gol abbastanza fortunoso di Japa Vieira, che devia con il corpo in rete quasi senza volerlo una conclusione di un compagno destinata fuori. Reazione immediata dei lupi che pareggiano i conti dopo appena un minuto con il solito Marcelinho. La dea bendata non è dalla parte dei lupi: al settimo Trentin si gira e calcia, sarebbe un gran gol ma il palo respinge la conclusione del pivot brasiliano. Capovolgimento di fronte ed è Treviso a rendersi molto pericolosa con Japa Vieira che perde il duello con un irresistibile Parisi. Tremano i padroni di casa sul legno colpito da Suton al 16'. Occasionissima per la Pirossigeno a due minuti dall'intervallo: Marcelinho trova Bissoni sul secondo palo ma il 13 rossoblù manca la deviazione decisiva sotto porta. La prima frazione di gioco termina in parità.

Il secondo tempo si apre con un'altra grossa chance per i lupi e ancora una volta è il palo a negare la gioia del gol, in questo caso a Fantecele. Grande equilibrio in campo, succede poco o nulla fino al 14' quando il quintetto bruzio costruisce un'ottima manovra che però non trova il finalizzatore giusto e l'occasione sfuma. Al minuto 15 super parata di Parisi che allunga il piedone e dice di no al tiro angolatissimo di Azzoni. Le emozioni sono in coda. A 50 secondi dalla sirena finale il pallone gira che è una bellezza nella metà campo trevigiana e Bavaresco piazza la zampata vincente che consegna alla Pirossigeno Cosenza un successo sofferto ma voluto con tenacia e determinazione.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-CAME TREVISO 2-1 (pt 1-1)

COSENZA: Parisi, Trentin, Bissoni, Marcelinho, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Bavaresco, Lo Cicero, Pedrinho. All. Paniccia

TREVISO: Pietrangelo, Antoniazzi, Suton, Japa Vieira, Donin. Fior, Andrè Ferreira, Bui, Gastaldello, Perazzetta, Azzoni, Gargantini. All. Rocha

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Luca Paverani di Roma 2.

CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 00'47" pt Japa Vieira (T), 02'12" pt Marcelinho (C), 19'52" st Bavaresco (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 700 spettatori. Ammoniti: 01'47" pt Antoniazzi (T), 06'03" pt Bavaresco (C), 18'24" pt Fantecele (C), 19'58" st Japa Vieira (T). Espulso: al 19'53" st Antoniazzi (T).