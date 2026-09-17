Dopo il raduno, la preparazione atletica e la pre-season, la Cadi Antincendi Futura è pronta per un nuovo anno con il grande Futsal.

Annata speciale per il sodalizio del Presidente Nino Mallamaci che è pronta per un nuovo anno in cadetteria, la seconda serie d’Italia, la A2 Elite.

Un girone variegato che abbraccia tantissime regioni in Italia, dall’Emilia Romagna alla Sicilia.

Si inizia alle ore 16 di sabato 19 settembre con la sfida in casa del Formia.

Tutti gli appassionati giallo-blu, invece, potranno abbracciare i propri beniamini, pochi giorni dopo, martedì 22 settembre alle ore 19 al Palattinà nella gara d’esordio casalingo contro Sulmona.

Prima assoluta per il nuovo condottiero giallo-blu: Sylvio Rocha, che dopo undici anni in massima serie con la Came Treviso è pronto ad un nuovo ed ambizioso viaggio: roster confermato per intero con l’inserimento interessante di Christian Dos Santos.

L’avversario? Formia è una neopromossa che l'anno scorso ha vinto tutto (Coppa Italia e campionato) con tanto entusiasmo per il suo esordio nella seconda serie d’Italia. Hanno fatto un buon mercato con giocatori con esperienza in serie A come Maltauro (pivot), Da Silva (Laterale) e Ricordi (portiere).

Squadra molto intensa con una pressione alta in fase difensiva, tanto gioco con il pivot in avanti.

Arbitrano i signori Antonio Nappo di Ercolano, Fabio Loni di Cagliari con Marco Moro di Latina al cronometro.

La novità della stagione è che tutte le sfide del campionato verranno trasmesse in Diretta sulla nuova televisione ufficiale del campionato FutsalTv (occorre una semplice registrazione gratuita per poter vedere il match).