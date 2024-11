L'ex allenatore dell'Hinterreggio resta in pole per la panchina della Vibonese. Più staccato Petrucci del Montalto. Dopo l'allenatore si punterà ad allargare la base societaria

VIBO VALENTIA - La Vibonese accellera. Messa in moto la macchina esecutiva che dovrebbe, si spera, portare al ripescaggio in serie D, il club rossoblu lavora alla costruzione della squadra per non farsi trovare impreparata all’appuntamento. Si punta ad incastonare prima il tassello relativo all’allenatore, poi tutto il resto. In panchina non ci sarà Alfonso Ammirata. Questa è l’unica certezza al momento. La società di Piazza d’Armi ha già il sostituto. Si tratta di Gaetano Di Maria, ex allenatore del Città di Messina ma ricordato in Calabria per la straordinaria promozione alla guida dell’Hinterreggio nella stagione 2011/2012. Dopo aver sciolto il nodo relativo all'allenatore, il club rossoblu punterà ad allargare la base societaria