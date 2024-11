Il baby attaccante della Sampdoria è “italo-calabrese” e via agli sfottò. E' bastata una sola frase, anzi la caption di un post su Facebook a dare il giusto assist ai tifosi del Genoa. La gaffe, ben servita, ha accompagnato per qualche minuto il post pensato per introdurre l'intervista a Donovan Prato, giovane promessa under 16, nato a Catanzaro da padre calabrese e mamma inglese e arrivato nella Sampdoria, dopo i primi passi mossi nel Crotone, dal Cutro, all’epoca società affiliata al progetto Next Generation. Tutto esatto se non fosse stato per quella parte del post in cui si dice che «l’attaccante italo-calabrese è uno dei punti di forza della Sampdoria U16», come se la Calabria non fosse in Italia. Pochi minuti dopo il post è stato cancellato e sostituito con un altro, ma il "danno", con somma gioia dei genoani era stato fatto.