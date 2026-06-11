Il 20 e 21 giugno torna la storica cronoscalata di Gambarie, valida per il Campionato Italiano Bicilindriche e il Challenge Assominicar, con adesioni già importanti tra Turismo e Sport Prototipo

La Coppa dell’Aspromonte è ormai a pochi giorni dalla sua nona edizione.

La leggendaria crono del bosco più fitto d’Europa si prenderà la scena nel fine settimana del 19-21 giugno.

Una gara su doppia manche che fin dal 1959 richiama alla mente grandissimi campioni che vi hanno partecipato, fra cui il sommo Mauro Nesti, che vinse l’edizione 1979 e che volò in Aspromonte subito dopo la Trento-Bondone, di scena in quel weekend.

Tra i vincitori e plurivincitori storici figurano nomi illustri del motorismo come Carmelo Scaramozzino, Gianni Cassibba, Domenico Scola, Luigi Fazzino, Mario Casciaro, Antonino Iaria, Francesco Ferragina ed altri straordinari interpreti della velocità in montagna.

Il bellissimo percorso, perfettamente livellato da un’opera di scarificazione e bitumazione completa da parte di ANAS S.p.A., misura 7 km ed annovera la peculiarità di essere particolarmente guidato nella prima metà e molto scorrevole e veloce nella seconda, aspetto che ha reso sempre molto ambita non solo la partecipazione ma anche la capacità di centrare un grande risultato in una gara avvincente e selettiva, che i siciliani hanno sempre considerato di casa a dispetto del fatto che ci fosse lo Stretto di Messina in mezzo.

Altra importante peculiarità è che Gambarie ed il territorio circostante possano contare su una grande disponibilità di strutture ricettive e che la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la vicina Perla del Tirreno di Scilla siano raggiungibili con pochi minuti di strada.