Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti (fatale la sconfitta in casa della Norvegia), la Federcalcio ha deciso di affidare a “Ringhio” una missione delicata: centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali. La presentazione ufficiale è fissata per giovedì a Roma, insieme all’annuncio dello staff che affiancherà il neo ct.

L’allenatore di Schiavonea a quanto pare – secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica – avrebbe firmato un contratto annuale da poco meno di due milioni di euro. Stipendio di certo più basso rispetto a quello dei suoi predecessori. Roberto Mancini era arrivato a 3 milioni di euro netti, mentre per Luciano Spalletti l’accordo prevedeva 2,8 milioni di euro netti circa. Discorso analogo se si guarda all’estero: Didier Deschamps (Francia): 3,8 milioni di euro, Julian Nagelsmann (Germania): 4,8 milioni di euro, Gareth Southgate (Inghilterra): 5,8 milioni di euro, Roberto Martinez (Portogallo): 4 milioni di euro e Ronald Koeman (Olanda): 3 milioni di euro. Meno di Gattuso, tra le big, guadagnano di meno solo Vincenzo Montella (Turchia): 1,8 milioni di euro e Luis de la Fuente (Spagna): 1,25 milioni di euro.

Una scelta che riflette la situazione di emergenza in cui versa la Nazionale, con la possibilità di una rivoluzione in caso di mancata qualificazione ai mondiali per la terza volta consecutiva. Se invece “Ringhio” riuscirà nell’impresa, la Figc non esclude un prolungamento dell’accordo.

Al suo fianco ci sarà Luigi Riccio come vice, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Bruno Dominici e Dino Tenderini. I portieri saranno seguiti da Roberto Perrone e Cristiano Lupatelli. Tre i match analyst: Renato Baldi, Marco Mannucci e Marco Sangermani, inserito nello staff per volontà dello stesso Gattuso. La novità più rilevante è l’ingresso nello staff nella Nazionale di Leonardo Bonucci come collaboratore tecnico. L’ex capitano della Juventus, ritiratosi un anno fa dopo l’esperienza al Fenerbahce, svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Gattuso eredita una Nazionale in difficoltà, reduce da un avvio complicato nelle qualificazioni e che necessita di ritrovare grinta e identità.

Gattuso debutterà sulla panchina della Nazionale il prossimo 5 settembre nel match contro l’Estonia in programma a Bergamo e valido per le qualificazioni mondiali. Un match da non sbagliare, poiché con la Norvegia già in fuga (4 vittorie su 4) ogni passo falso può allontanare ulteriormente l’Italia dai Mondiali del 2026.