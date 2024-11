Italo-svizzero, ma di origini calabresi, il successore di Sepp Blatter, alla presidenza FIFA da 18 anni, è Gianni Infantino. Già segretario generale UEFA vince con 115 voti

Gianni Infantino, italo-svizzero ma di origini reggine, è il nuovo presidente FIFA. Giovane avvocato, Infantino succede a Sepp Blatter, al vertice da ben 18 anni. Già segretario generale UEFA e per l’Italia Infantino è stato eletto nel Congresso della svolta al secondo turno. Non era favorito contro il potente sceicco Al Khalifa, ma è riuscito a far convogliare su di sè il voto raccogliendo 88 consensi nel primo giro, quando serviva la maggioranza dei due terzi sui 207 aventi diritto ad esprimere una preferenza, poi è salito a 115 contro gli 88 dell'avversario che già nel primo round era rimasto indietro (85).



Legato fortemente alle sue origini, il nuovo presidente della FIFA è un grande tifoso amaranto e in un’intervista a Repubblica ha dichiarato pochi giorni fa di ‘voler tornare a Reggio, dove ho casa, da presidente FIFA’. Un sogno che si realizza.