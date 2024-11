A presentarlo è stato il presidente Fabio Coscarella: «Gigi De Rosa è un nuovo punto fermo del progetto Rende»

Gigi De Rosa, ex centrocampista del Cosenza ed ex allenatore di Cosenza e Crotone in serie B, è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile del Rende calcio. A presentarlo è stato il presidente Fabio Coscarella che con questa scelta ha inteso far fare un ulteriore salto di qualità al progetto “Casa Rende”.

«La scelta di Gigi è orientata a far fare un grande salto di qualità al lavoro che in questi mesi stiamo portando avanti. Già in passato c’era stato qualche contato ma poi fattori non dipendenti dalla nostra volontà non hanno fatto concretizzare la nostra idea. Oggi le condizioni sono cambiate e Gigi De Rosa è un nuovo punto fermo del progetto Rende».

Particolarmente soddisfatto Gigi De Rosa che non ha nascosto la sua grande voglia di dare impulso e qualità all’ambizioso progetto del Rende calcio.

«Ho accettato con grande entusiasmo perché ho visto grandi potenzialità nel progetto che mi è stato presentato dal presidente Coscarella. Dovremo lavorare a 360 gradi su quello che attualmente abbiamo a disposizione e su quanto offre tutto il movimento calcistico che ruota intorno. Sono sicuro che insieme possiamo intraprendere un percorso importante che regalerà soddisfazioni e soprattutto risultati ambiziosi al Rende Calcio».

Insieme a De Rosa è stato presentato anche Francesco Cannataro che sarà il nuovo allenatore della formazione Giovanissimi.

