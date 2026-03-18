Il plauso dell’Amministrazione comunale per gli importanti risultati ottenuti dalle ginnaste locali
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Il Comune di Catanzaro esprime grande soddisfazione per gli importanti risultati ottenuti dalle ginnaste catanzaresi in occasione della prova di Zona Tecnica del Campionato di Specialità J-S (ZT 5E), svoltasi ad Ortona nei giorni 14 e 15 marzo, che ha visto la partecipazione delle migliori atlete del Sud Italia.
La delegazione, guidata con competenza e passione dalle tecniche Alice Manfredi e Simona Villella, ha rappresentato con orgoglio la città grazie alle performance delle ginnaste junior J2 Valentina Coppola, Maria Valiante e Noemi Cugnetto, insieme alla neo senior Sara De Fazio.
Di particolare rilievo il risultato di Valentina Coppola, che con determinazione e grande qualità tecnica ha conquistato il pass per la fase nazionale con entrambi gli attrezzi presentati, palla e clavette. L’atleta ha confermato il primo posto alle clavette, aggiudicandosi la medaglia d’oro, e ha ottenuto un prestigioso secondo posto alla palla.
Buone anche le prove di Maria Valiante, Noemi Cugnetto e Sara De Fazio che, pur con qualche imprecisione, hanno dimostrato solide potenzialità e margini di crescita significativi. In evidenza il quinto posto alla palla di Maria Valiante e il quinto posto alle clavette di Sara De Fazio, risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto.
Questi traguardi confermano l’impegno, la dedizione e la qualità del percorso sportivo portato avanti dalla società sportiva Kines di Catanzaro e dalla Marconi di Lamezia Terme, realtà fondamentali per la promozione e la crescita della ginnastica ritmica nel territorio.
Un sentito ringraziamento va inoltre alle tecniche Giusi Crimi, Marialuisa Davoli e Alessandra Arnó, nonché alle famiglie, per il costante supporto e la vicinanza alle atlete. L’Assessorato allo Sport, guidato da Antonio Battaglia, rinnova il proprio sostegno allo sport di base e alle eccellenze locali, riconoscendo nella pratica sportiva uno strumento fondamentale di crescita, educazione e valorizzazione dei giovani talenti.