Il sodalizio guidato da Filippo Martino ha incontrato tifosi, amministratori comunali e le due candidate in corsa al ballottaggio per la poltrona di sindaco Mariarosaria Russo e Simona Scarcella

Attraverso una conferenza stampa la Gioiese ha comunicato le proprie prospettive e le diverse problematiche da superare. L’incontro, moderato dal giornalista Antonio Romano, si è svolto nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, e ha visto la presenza del presidente viola Filippo Martino, del direttore sportivo Paolo Campolo, l’ingegnere del club Scaramozzino, del sindaco uscente Aldo Alessio, delle due aspiranti ad indossare la fascia tricolore, attualmente al ballottaggio, Mariarosaria Russo e Simona Scarcella e di Rosario Schiavone terzo in ordine di preferenze della recente tornata elettorale. Renato Bellofiore, anch’egli sceso in campo e giunto quarto nelle ultime elezioni comunali, non è potuto esserci per impegni lavorativi. In rappresentanza dei tifosi è intervenuto lo storico capo ultras Mino Cutrí.

Il sodalizio guidato da Martino ha rilevato la società lo scorso febbraio, quando, da ultima in classifica, versava in condizioni economiche più che precarie. Nonostante l’impegno e gli investimenti economici i risultati sportivi non sono arrivati e la squadra è retrocessa dalla Serie D al campionato di Eccellenza. Un buon lavoro, nel frattempo, è stato fatto con il settore giovanile, guidato in modo egregio da Domenico Bagalà e dagli altri dirigenti. Ciò rappresenta una base solida da cui ripartire.

I tifosi si chiedono cosa riserverà il futuro e l’appuntamento di ieri è servito per schiarirne i contenuti. «Siamo al lavoro per formare organico e staff tecnico. Manteniamo responsabilità e impegni, vogliamo preservare il titolo Gioiese 1918, vogliamo presentare domanda di ammissione alla Serie D e puntiamo alla Serie C – ha spiegato il presidente Martino -. Se partiamo dall’Eccellenza, l’ambizione è vincere il campionato. Ho sistemato alcune vertenze, ma ci servono altre liberatorie, e l’estinzione di vertenze relative alla passata gestione di cui l’ex presidente Raso si è preso l’impegno di risolvere. Non mi aspettavo una situazione così disagiata».

In merito alla questione dello stadio di casa “Pasquale Stanganelli”, per molto tempo indisponibile e che necessita di interventi urgenti per consentire alla squadra di giocare tra le proprie mura, ci si è impegnati per trovare una soluzione concreta e a breve termine. Occorre un’azione urgente e improrogabile per rispondere alle richieste della Figc. «Abbiamo avuto il nullaosta di Asp e Vigili del fuoco, ora si passerà alla fase del progetto esecutivo con lo stanziamento di 180 mila euro per portare la capienza a 3500 spettatori – ha garantito il sindaco Aldo Alessio -. Finiti i lavori, avremo l’agibilità del campo e si procederà all’accatastamento della struttura, che attualmente manca, per poter anche accedere ai bandi nazional. Mi impegnerò fino all’ultimo giorno per velocizzare le procedure burocratiche».

Impegno condiviso anche dalle due candidate a sindaco Mariarosaria Russo e Simona Scarcella, che hanno sottolineato l’importanza dello sport per la comunità e la propria attenzione e vicinanza verso la squadra calcistica della città.