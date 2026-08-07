Dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione e la conseguente mancata iscrizione al campionato, la Gioiese ripartirà dalla terza categoria. A promuovere questa nuova iniziativa, che mira a far riemergere la squadra di calcio di Gioia Tauro, sarà una vecchia gloria viola, Graziano Nocera. Prima calciatore e dopo allenatore della compagine della Piana con la conquista di un sensazionale triplete nella stagione 2022-2023, Nocera ha l’intenzione di coinvolgere nel progetto quante più persone possibile che hanno a cuore le sorti del club. In una prima riunione, circa 30 appassionati si sono riuniti presso il campo sportivo “Cesare Giordano” per fare un punto della situazione e partire per la nuova avventura.

«Abbiamo coinvolto tanti ex calciatori della Gioiese, c’è stato tanto riscontro di chi non vuole far morire questi colori – ha dichiarato ai nostri microfoni Nocera- . La neo creatura sarà iscritta con il titolo della Cantera Gioiese, per poi burocraticamente dall’1 giugno 2027 passare alla nuova denominazione. A livello pubblico, per ora, si chiamerà “Calcio Gioiese dal 1918” per dare proseguo ad una storia che non finirà mai. Invito tutti quelli che vogliono partecipare al progetto di collaborare e far riesplodere l'entusiasmo. Gli obiettivi sono fare un campionato importante, perché la Gioiese non si può limitare a fare la comparsa, e insieme ai tanti soci ricucire il tessuto sociale, dare credibilità ad una piazza che ultimamente un po' l'ha persa. Avremo un anno di tempo per gettare delle basi per dare forma a una società solida e consentire al Comune di eseguire i lavori di ristrutturazione dello stadio “Stanganelli”, perché l'obiettivo in due anni è di tornare a calcare campi molto più importanti».