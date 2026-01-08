Sabato 10 gennaio, presso la sede di Sport e Salute in Piazza Matteotti a Cosenza, si terrà la Giornata del Triathlon Calabrese, un appuntamento dedicato alla celebrazione e alla valorizzazione del movimento regionale, in occasione della conclusione della stagione sportiva 2025.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon (FITri) - Regione Calabria e dal delegato regionale Mario Siciliano, rappresenta un importante momento di sintesi e condivisione di un’annata particolarmente intensa e positiva per il triathlon calabrese, che ha fatto registrare una significativa crescita in termini di partecipazione, risultati sportivi e interesse complessivo attorno a questo sport multidisciplinare. Tra i traguardi più rilevanti della stagione, lo svolgimento della prima edizione della Coppa Calabria di Triathlon.

A partire dalle ore 17.30 è previsto un momento di analisi e rivisitazione della stagione 2025, seguito dalla presentazione dei progetti e delle attività in programma per il 2026, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di sviluppo intrapreso. All’evento prenderanno parte le massime istituzioni sportive regionali e nazionali, tra cui il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, e il consigliere nazionale Nicola Intini, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno della FITri verso la delegazione calabrese.

«La Coppa Calabria di Triathlon è stato un evento che ha coinvolto l’intera regione, dal Pollino allo Stretto. In totale sei eventi - disputati a Reggio Calabria, Tropea, Bovalino, Belvedere Marittimo, Palmi e Fiumefreddo Bruzio – per un complessivo di dodici gare. È stata un’occasione – spiega Mario Siciliano, delegato regionale FITri Calabria – per promuovere il turismo sostenibile e lo sviluppo del territorio attraverso lo sport. L’obiettivo è quello di aumentare l’interesse complessivo attorno a questa disciplina e, attraverso le competizioni di Triathlon, contribuire alla destagionalizzazione del turismo, portando atleti e appassionati dello sport in Calabria anche al di fuori della stagione estiva».