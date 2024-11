L'edizione del Giro d'Italia numero 103 vedrà di sicuro protagonista la città di Castrovillari. Lo conferma il Sindaco, Domenico Lo Polito, che nell'annunciare l'avvio della campagna "balcone rosa", che l'organizzazione dell'evento sportivo ha lanciato a tre mesi esatti dall'inizio della gara ciclistica, ha di fatto spoilerato che la nuova tappa con partenza da Castrovillari arriverà fino a Matera.

Prima del lockdown infatti la carovana del giro sarebbe dovuta partire il 16 maggio dalla città del Pollino in occasione della ottava tappa che avrebbe portato i corridori della corsa rosa fino a Brindisi in un percorso per velocisti. Ma lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus ha costretto l'organizzazione della corsa a rivedere percorsi ed adesioni delle città di tappa. Castrovillari ha confermato la sua volontà di far parte del giro 2020 che partira il 3 ottobre ed a tal proposito proprio ieri ha promosso il "balcone rosa" di Via Roma della signora Bonifati come spazio «più rappresentativo che definisce l'area del centro storico» e che caratterizzò la città anche in occasione dell'80° Giro d'Italia del 1997 quando la corsa visitò nuovamente la città di Castrovillari.

La modalità richiesta a tutte le città di tappa è stata quella di allestire un balcone, o una serie di balconi, in posizione significativa, con i colori del Giro d’Italia per iniziare a raccontare in varie modalità il conto alla rovescia aspettando la gara ciclistica italiana per eccellenza. L'evento sportivo sarà «occasione per riaccendere entusiasmo, vivacità che affermi la volontà di riprendere ed andare avanti- ha aggiunto Lo Polito che è anche assessore allo sport - per vivere le grandi emozioni che pone la realtà anche nello sport».