Il tappo di spumante colpisce l'occhio e Biniam Girmay ed è costretto a ritirarsi dal Giro d'Italia 2022. «Sto bene, ma l'occhio mi fa ancora un po' male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa», dice l'eritreo un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert.

Ieri il 22enne ha messo a segno la prima vittoria di un africano al Giro. A costringerlo al ritiro è la ferita all'occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l'esplosione del tappo della bottiglia di spumante. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti.