Diretta social sulle pagine Facebook del network LaC per la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia che, domani, oggi 7 ottobre, torna in Calabria nella sua 103esima edizione per la Mileto-Camigliatello Silano: 225 chilometri sulle strade di tre province, che condurranno corridori e spettatori di tutto il mondo in un viaggio dall’antica capitale normanna al cuore della Sila.



In collegamento Stefano Mandarano, direttore de Il Vibonese, dal Villaggio rosa allestito intorno alla linea di partenza con interviste, ospiti, curiosità e quanto c’è da sapere su un evento sportivo e culturale insieme che farà da vetrina alle bellezze paesaggistiche, ai tesori architettonici e alle attrattive turistiche della provincia di Vibo Valentia e della Calabria tutta.



CLICCA QUI per rivedere la diretta