L'olandese Koen Bouwman ha vinto, dopo uno sprint a quattro, la settima tappa del 105esimo Giro d'Italia di ciclismo. La gara, lunga 196, chilometri ha avuto inizio questa mattina da Diamante in Calabria per poi concludersi a Potenza in Basilicata.

L'olandese Koen Bouwman, con il tempo di 5h12'30" e con qualche metro di vantaggio, ha preceduto sul traguardo il connazionale Bauke Mollema, secondo a 2", e Davide Formolo, terzo con lo stesso tempo.

L'altro olandese Tom Dumoulin si è invece piazzato al quarto posto, a 19". Quinto Davide Villella, a 2'25. Il gruppo, regolato dal tedesco Lennard Kamna, è arrivato sul traguardo con un ritardo di 2'59" dai primi quattro corridori. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa.