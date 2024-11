Olaf Kooij ha vinto in volata la nona tappa del Giro d'Italia n.107 da Avezzano a Napoli di 214 chilometri. L'olandese ha battuto allo sprint la maglia ciclamino Johnathan Milan, che ci ha creduto fino alla fine ma non è bastato. Kooij si impone così per la prima volta in carriera al Giro d'Italia. Lo sloveno Tadej Pogacar rimane comunque saldamente maglia rosa.

Per domani è prevista una giornata di riposo con il Giro che riprenderà martedì con la decima tappa da Pompei a Cusano Mitri.