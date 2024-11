Dopo lo straordinario abbraccio alla carovana rosa per la sesta tappa tutta calabrese da Reggio Calabria a Terme Luigiane, che ha visto trionfare lo svizzero Silvan Dillier, il Giro d’Italia lascia definitivamente la Calabria con la partenza della settima tappa della centesima edizione da Castrovillari

Dunque Calabria ancora protagonista. Un’altra tappa, la settima appunto che nella prima parte del tragitto ha attraversato tutta la provincia di Cosenza, passando da Frascineto, Roseto Capo Spulico e infine Rocca Imperiale, prima di entrare in Basilicata e poi in volata verso la Puglia fino al Traguardo di Alberobello. Un percorso pianeggiante per i primi 140 km. Brevi tratti impegnativi e articolati in corrispondenza degli attraversamenti stradali. Il finale con leggeri cambi di direzione in leggera salita con la linea di arrivo su rettilineo.



Nonostante il finale insidioso, ci si aspetta l’arrivo in volata. Il favorito numero uno sarà quindi il colombiano Fernando Gaviria alla ricerca del terzo successo in questa edizione.

L’Italia aspetta ancora il primo successo nella Corsa Rosa Dopo due giorni intensi, dunque il Giro d’Italia e la Calabria si salutano.

Maria Chiara Sigillò