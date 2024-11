Prima vittoria da Pro per il 22enne ciclista tedesco. Terzo Tiberi, che precede Thomas, Martinez e Bardet. Domani la diciottesima tappa, la Fiera di Primero-Padova, occasione per i velocisti

Ancora spettacolo nella diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2024. Nell'ultimo arrivo in salita dell'edizione 107 del Giro, sul Passo Brocon è il 22enne tedesco Georg Steinhauser a trovare la fuga buona, conquistando la prima vittoria da Pro davanti alla maglia Tadej Pogacar, che guadagna ancora in classifica, terzo l'italiano Antonio Tiberi.

Figlio d'arte, il papà Tobias è stato professionista tra fine 1990 e gli Anni 2000, Georg è una delle speranze del ciclismo tedesco che dopo il terzo posto al Piccolo Lombardia e la vittoria di tappa di Cogne del Giro della Val d’Aosta Under 23 nel 2021 ha conquistato la vittoria sul Brocon. La maglia rosa non si accontenta e continua a dare spettacolo con un allungo a 2,2 chilometri dall'arrivo che taglia le gambe agli avversari. Domani andrà in scena la diciottesima tappa, la Fiera di Primero-Padova (178 chilometri), un appuntamento per i velocisti, prima del gran finale domenica sui Fori Imperiali a Roma.

La classifica

Tadej Pogacar guida la classifica generale del Giro d'Italia con il tempo di 63h31'18", secondo Martinez a 7'42", terzo Thomas a 8'04", quarto O'Connor a 9'47", quinto Tiberi a 10'29", sesto Arensman a 11'10", settimo Bardet a 12'42", ottavo Rubio a 13'33", nono Zana a 13'52" e decimo Hirt a 14'44".