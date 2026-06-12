A poche settimane dall'entusiasmo suscitato dal passaggio del Giro d'Italia 2026, la Calabria torna protagonista del grande ciclismo. Dopo aver ospitato nel mese di maggio due tappe della Corsa Rosa, la regione si prepara infatti ad accogliere il Giro d'Italia Next Gen, la più importante competizione internazionale riservata ai ciclisti Under 23.

La 49esima edizione della manifestazione scatterà domenica 14 giugno da Reggio Calabria, riportando ancora una volta il territorio calabrese sotto i riflettori del ciclismo internazionale.

L'anteprima della corsa sarà la Teams Presentation in programma sabato 13 giugno alle 18.30 in Piazza Duomo a Reggio Calabria. Sul palco sfileranno le 27 squadre partecipanti e i giovani talenti provenienti da tutto il mondo che si contenderanno la Maglia Rosa lungo le otto tappe del Giro Next Gen 2026. Dopo la partenza dalla città dello Stretto, la corsa vivrà altre due giornate in Calabria. Il 15 giugno è in programma la tappa da Vibo Valentia a Crotone, mentre il giorno successivo il gruppo ripartirà da Sibari per lasciare poi la regione e proseguire il proprio cammino verso L’Aquila, che ospiterà l’arrivo finale previsto per il prossimo 21 giugno.

Complessivamente il Giro Next Gen si svilupperà su 1.088 chilometri. Le tre giornate calabresi attraverseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione, dalle coste del Tirreno e dello Ionio alle aree archeologiche della Sibaritide, fino agli scenari naturalistici del Pollino, offrendo una nuova vetrina internazionale per il territorio.

Dopo il successo organizzativo e la grande partecipazione di pubblico registrati durante il recente passaggio del Giro d'Italia, la Calabria si conferma dunque terra di ciclismo e di grandi eventi. Questa volta a prendersi la scena saranno i campioni di domani, protagonisti di una corsa che rappresenta tradizionalmente il trampolino di lancio verso il professionismo e che nel corso degli anni ha visto emergere alcuni dei più importanti nomi del panorama ciclistico mondiale.