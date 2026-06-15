Il gruppo ha preso il via poco dopo le 13. Percorso prevalentemente pianeggiante tra Tirreno e Ionio con l'unico Gpm di Marcellinara e finale adatto ai velocisti

Ha preso il via poco dopo le 13 da Tropea la seconda delle tre tappe calabresi del Giro Next Gen, la corsa a tappe riservata ai migliori talenti del ciclismo mondiale Under 23. Dopo la frazione di ieri, che ha portato il gruppo da Reggio Calabria a Vibo Valentia, la carovana si è rimessa in marcia lungo un percorso che collega le coste tirrenica e ionica della regione, con arrivo previsto a Crotone.

La tappa odierna si sviluppa su un tracciato prevalentemente pianeggiante e appare particolarmente adatta ai velocisti. Dopo il passaggio da Pizzo, i corridori affronteranno il breve Gran Premio della Montagna di Marcellinara, unico rilievo altimetrico della giornata, prima di raggiungere Catanzaro Lido e proseguire lungo la costa ionica.

Nel finale, il percorso diventa ancora più scorrevole fino all'ingresso a Crotone, dove è atteso un probabile arrivo in volata. Il rettilineo conclusivo di circa 700 metri rappresenta infatti il terreno ideale per gli specialisti dello sprint.

Il Giro Next Gen gode di un'ampia copertura televisiva internazionale. La corsa viene trasmessa in diretta sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, mentre RaiSport HD propone una sintesi quotidiana di un'ora per il pubblico italiano. La manifestazione è seguita inoltre da broadcaster in Europa, Nord e Sud America, Asia, Oceania e Africa, confermando il crescente interesse mondiale per l'evento dedicato alle promesse del ciclismo. Per la Calabria si tratta della seconda giornata da protagonista in una manifestazione che porta sulle strade della regione alcuni dei più promettenti corridori del panorama internazionale. Domani è in programma la partenza da Sibari, prima di lasciare la Calabria e arrivare in Basilicata.