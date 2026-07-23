Si chiama In-Exon ed è un progetto tutto italiano. La senatrice di origini reggine: «Consente alle persone con disabilità motorie e con lesioni midollari di muoversi liberamente in acqua. Auspichiamo che possa essere a breve accessibile a tutti, trovando spazio nei Lea»

Nuovi importanti traguardi volti al miglioramento della vita delle persone con disabilità sono stati presentati ieri in Senato nel corso di una conferenza stampa voluta dalla senatrice e presidente dell'intergruppo sulla disabilità Giusy Versace, sempre pronta ad aprire le sale di Palazzo Madama a progetti innovativi e rivoluzionari.

L'occasione questa volta ha accolto una prima assoluta, ovvero la presentazione del primo esoscheletro gonfiabile al mondo In-Exon. Un progetto Made in Italy, realizzato dall'ingegnere Francesco Boscarino su indicazione dell'amico Edward von Freymann, da 16 anni in sedie a rotelle per lesione midollare, che ha personalmente testato il prototipo.

«Questo progetto è nato per aiutare l'amico Edward - racconta Francesco Boscarino - ma adesso spero davvero di poter aiutare 1 milione di amici nel mondo e siamo contenti perché abbiamo già moltissime richieste''.

L'Esoscheletro - L'idea è nata dall'intuizione di realizzare un dispositivo altamente tecnologico, più leggero, meno complesso di un esoscheletro convenzionale e capace di adattarsi alle esigenze di ciascun corpo. In-Exon pesa soltanto 1,2kg, può essere facilmente trasportato in uno zainetto, con costi contenuti. L'esoscheletro gonfiabile consente, quindi, alle persone con disabilità motorie e con lesioni midollari di muoversi liberamente in acqua e permette sia di nuotare in totale autonomia e sicurezza che di camminare in posizione eretta, appoggiando il piede a terra. Una vera rivoluzione!

I relatori - Oltre all’inventore del progetto, Giusy Versace ha riunito attorno al tavolo dei relatori figure importanti del mondo sportivo paralimpico, istituzionale e sanitario come Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Francesco Zaffini, Presidente Commissione 10 Senato, Daisy Pirovano, membro dell'Intergruppo Disabilità e presidente del comitato per la Legislazione del Senato, Laura Simoncini, Direttore Unità Spinale del Montecatone Rehabilitation Institute ed Edward von Freymann, che ha co-creato e sperimentato In-Exon . Tutti gli intervenuti hanno accolto con grande entusiasmo il progetto.

Nuova sfida - Felicissima Giusy Versace di aver presentato in anteprima questo dispositivo davvero rivoluzionario, ma il suo sguardo è già al futuro e ai prossimi passi da compiere per renderlo davvero accessibile a tutti: ''Questo esoscheletro gonfiabile può davvero migliorare la vita di moltissime persone con disabilità soprattutto a livello spinale e sono davvero molto contenta di aver potuto presentare alla stampa questo progetto davvero innovativo e rivoluzionario. La prossima sfida sarà quella di farlo rientrare nei LEA, affinché possa davvero diventare accessibile a tutti. Sono certa di avere come alleati in questa sfida tanti colleghi del Parlamento, ma soprattutto il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che si è detto molto entusiasta del progetto e i senatori Roberto Marti, Francesco Zaffini, presidenti rispettivamente della commissione 7ª e 10ª del Senato, e molti altri colleghi. Non nascondo che mi ha incuriosito al punto che vorrei provarlo anch'io, dato che in acqua con le mie protesi vado a fondo e non riesco a nuotare."